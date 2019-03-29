В Азербайджане полностью отменена процедура представления выписок из госреестра, подтверждающих право собственности на недвижимость, на бумажном носителе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий вопрос нашел отражение в изменениях к закону "О государственном реестре недвижимого имущества", которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям, выписки будут выдаваться только в электронном порядке.

В новых изменениях отмечено, что собственность на недвижимость и возникновение других имущественных прав или перевод имущества на имя другого лица оформляются посредством электронных выписок из госреестра на основании документов, подготовленных соответствующим органом исполнительной власти.

По желанию владельца выписка подтверждается электронной подписью и размещается на портале "Электронное правительство", или же отправляется владельцу другим электронным путем, в том числе, по электронной почте.

После обсуждения изменения в законопроект были вынесены на голосование и приняты.