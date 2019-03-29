Действующий в турецком городе Измир нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star обеспечит экспорт продукции на 500 миллионов долларов в год, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Дёнмеза, НПЗ Star является одним из важных энергетических проектов.

Министр также отметил, что деятельность НПЗ Star способствует росту экономики Турции.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.