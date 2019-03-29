4 апреля в 19.00 в Габалинском конгресс-центре имени Гейдара Алиева пройдет Азербайджанский туристический форум, организованный ОАО Tourismlab и Tourism Students Meetup, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Впервые Азербайджанский туристический форум был проведен в 2016 году. И с тех пор он проводится ежегодно. В рамках форума, при участии местных и зарубежных спикеров, обсуждаются туристические возможности страны, будущие перспективы, применение в развитии туризма современных технологических новшеств, а также законодательство и вытекающие из него вопросы. Данное мероприятие является единственным в Азербайджане туристическим форумом, где встречаются эксперты в туристической сфере, а также бизнесмены, так или иначе связанные с туризмом", - говорится в сообщении организаторов.

В этом году Азербайджанский туристический форум пройдет в городе Габала. Форум преследует цель сфокусировать вышеуказанные факторы на региональный туризм, а также дать возможность отечественным местным экспертам встретиться с региональными и зарубежными специалистами в туристической сфере.

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