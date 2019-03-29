Венгрия заинтересована в подключении к "Южному газовому коридору". Об этом сказал на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым находящийся в Баку министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго.

Министр проинформировал азербайджанскую сторону о потребностях Венгрии в газе, текущей ситуации с энергоснабжением и планах по диверсификации источников газа.

Участники встречи обсудили ход реализации проекта "Южный газовый коридор", перспективы его расширения, повышение пропускной способности на следующем этапе и находящиеся в разработке газовые месторождения.

В рамках встречи было предложено создать рабочую группу в рамках межправительственной комиссии для развития сотрудничества в сфере энергетики.

Стороны также обсудили сотрудничество по другим направлениям, а также вопросы энергетической безопасности.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.