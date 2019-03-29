Азербайджан занял 61-ое место в рейтинге самых крупных рынков видеоигр согласно исследованиям аналитической компании Newzoo, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс"

В 2018 году азербайджанцы потратили на видеоигры $85 млн.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Китай, США и Япония.

В 2018 году граждане КНР потратили $34,4 млрд на видеоигры, США - $31,5 млрд, Японии - $17,7 млрд. Эти три страны сильно опережают остальные государства: объем рынка ближайшего преследователя - Южной Кореи - за год составил $5,76 млрд.

Россия заняла в рейтинге 11-ое место ($1,657 млрд), Казахстан - 44-ое ($207 млн), Украина - 46-ое ($179 млн), Беларусь - 67-ое ($69 млн).

Топ-100 с $20 млн замкнула Грузия.

В расчетах Newzoo учитывала траты покупателей, но исключала суммы с продаж оборудования, налоги, сделки B2B и доходы от азартных игр и ставок.