Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) планирует инвестировать в различные виды недвижимого имущества в ряде развитых государств Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом, как передает Day.Az, сказали Trend в Фонде.

Как отметили в Фонде, инвестиционные приоритеты SOFAZ зависят от трендов мировой экономики, которые исследуются перед утверждением "Инвестиционной политики".

"В конце прошлого года были внесены очередные изменения в инвестиционную политику Фонда, в результате чего доля золота в портфеле увеличилась с пяти до 10 процентов. Фонд продолжит инвестиции согласно инвестиционной политике, инвестируя в финансовые инструменты с фиксированным доходом и инструменты рынка краткосрочных капиталов, акции, недвижимость и золото", - сказали в SOFAZ.

В Фонде отметили, что финансовые инструменты с фиксированным доходом и инструменты рынка краткосрочных капиталов, как и прежде, занимают значимую часть инвестиционного портфеля SOFAZ.

"Согласно правилам об управлении активами Фонда, SOFAZ инвестирует в долговые облигации стран, государственных агентств, международных финансовых организаций, коммерческих и других организаций с кредитным рейтингом инвестиционного класса. После проведения очередного всестороннего анализа рынка вышеуказанных инструментов, включающего в себя оценку множества факторов влияющих на уровень риска и доходности данного типа активов, была утверждена стратегия на 2019 год, которая не предусматривает каких-либо основательных изменений в связи с инвестициями в инструменты с фиксированным доходом и инструменты рынка краткосрочных капиталов, но в зависимости от макроэкономической ситуации, в портфеле могут осуществляться тактические действия различного рода, с условием соблюдения "Правил об управлении активами Фонда"", - отметили в SOFAZ.

Как отметили в фонде, стратегия SOFAZ относительно инвестиций в акции заключается в пассивном инвестировании путем вкладывания в мировые индексы, как посредством прямых инвестиций, так и с помощью внешних менеджеров.

"Максимальный вес акций в инвестиционном портфеле SOFAZ, также как и в 2018 году, составит 25 процентов. SOFAZ также инвестирует в акции паевых фондов, и в соответствии со стратегией утвержденной на 2019 год, планируется продолжать инвестирование в паевые фонды Северной Америки и Европы. Относительно инвестиций в недвижимость, хотелось бы довести до внимания, что после изучения общего состояния мирового рынка недвижимости, а также последних трендов и новшеств этой сферы, была утверждена инвестиционная стратегия SOFAZ на 2019 год. В соответствии со стратегией по недвижимости, SOFAZ планирует инвестировать в различные виды недвижимости в ряде развитых стран Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона посредством прямых, совместных и фондовых инвестиций", - сказали в SOFAZ.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.