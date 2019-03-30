В Азербайджане увеличиваются пособия и и президентские пенсии
С первого апреля в Азербайджане увеличится размер социальных пособий и президентских пенсий.
Об этом, как передает Day.Az, журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend со ссылкой на министерство.
По его словам, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 февраля 2019 года, были подготовлены соответствующие нормативные акты для повышения социальных пособий по 14 категориям лиц и президентских пенсий по семи категориям, в среднем на 100 процентов, а также для учреждения новых пенсий Президента по двум категориям, которые были представлены в соответствующие структуры.
Министр отметил, что в ближайшее время будут подписаны соответствующие документы. В этом же месяце будет осуществлена выплата соцпособий и пенсий с соответствующей надбавкой, а также будет обеспечена выплата новых видов пенсий.
Бабаев сказал, что распоряжение охватывает 600 тысяч граждан из особо уязвимых групп лиц, а также 300 тысяч лиц с инвалидностью. Министр также сказал, что для повышения социальных пособий и пенсий, а также учреждения новых пенсий, ежегодно будет дополнительно выделено 400 миллионов манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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