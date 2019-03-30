В результате землетрясения, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах Азербайджана пятого февраля текущего года, десятки частных домов пришли в аварийное состояние, различным объектам был нанесен серьезный ущерб.

Указанием и распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева были осуществлены соответствующие меры по устранению последствий землетрясения, в том числе, ущерба, нанесенного частным домам.

Наряду с государственными структурами, представители и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР), как неправительственной организации, с первого дня активно помогали населению. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Объединение.

В настоящее время продолжается осуществление комплексных мер по устранению последствий землетрясения.

Общественное объединение "Региональное развитие" приглашает к сотрудничеству субъекты предпринимательства, международные и донорские организации, дипломатические представительства зарубежных государств в стране с целью оказания помощи устранению последствий стихийного бедствия. Для этого открыт специальный банковский счет Общественного объединения "Региональное развитие".

Банковские реквизиты:

Общественное объединение "Региональное развитие"

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