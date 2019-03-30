Общественное объединение «Региональное развитие» приглашает предпринимателей к сотрудничеству по устранению последствий землетрясения в Азербайджане
В результате землетрясения, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах Азербайджана пятого февраля текущего года, десятки частных домов пришли в аварийное состояние, различным объектам был нанесен серьезный ущерб.
Указанием и распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева были осуществлены соответствующие меры по устранению последствий землетрясения, в том числе, ущерба, нанесенного частным домам.
Наряду с государственными структурами, представители и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР), как неправительственной организации, с первого дня активно помогали населению. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Объединение.
В настоящее время продолжается осуществление комплексных мер по устранению последствий землетрясения.
Общественное объединение "Региональное развитие" приглашает к сотрудничеству субъекты предпринимательства, международные и донорские организации, дипломатические представительства зарубежных государств в стране с целью оказания помощи устранению последствий стихийного бедствия. Для этого открыт специальный банковский счет Общественного объединения "Региональное развитие".
Банковские реквизиты:
Общественное объединение "Региональное развитие"
Адрес: AVE. NOBEL 15 BLOCK 1212 KHATAI BAKU AZERBAIJAN
VÖEN: 2003724231
Валюта: AZN
Номер счета: AZ55PAHA40090AZNHC0200021511
Идентификационный номер: 00021511
ОАО PAŞA Bank
Г. Баку, (AZ 1005), ул. Юсифа Мамедалиева, 13
Тел: (+994 12) 496 50 00
Факс: (+994 12) 496 50 10
Код: 505141
VÖEN: 1700767721
S.W.I.F.T BİK: PAHAAZ22
Корреспондентский счет: AZ82NABZ01350100000000071944Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
-
11:40 8 886
-
29 Мар. 18:15 8 875
-
29 Мар. 18:06 8 811
-
29 Мар. 20:20 6 230
-
29 Мар. 14:53 4 482