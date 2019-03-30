Начались продажи автомобилей "Peugeot 406", производимых на автомобильном заводе ОАО "Azərmaş" в Нефтчалинском промышленном районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.media, об этом сообщил председатель правления компании Эмин Ахундов.

По его словам, интерес к этим автомобилям, которые были выведены на рынок Азербайджана с конца февраля, вырос. Цена на данный момент составляет 17 500 манатов.

Отметим, что автомобили "Peugeot-206", "Peugeot-207", "Renault-Tondar", "Renault-Pickup" будут выпускаться на совместном предприятии "Azərmaş"-"İran Khodro".