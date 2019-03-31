В Баку 12-14 июня пройдет конференция и выставка информационных технологий и инноваций Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в интервью Azernews генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия.

По его словам, в конференции примут участие около 1 000 представителей таможни, частного сектора, международных организаций и другие.

Генсекретарь отметил, что Азербайджан поддержал ряд мероприятий ВТамО, направленных на развитие международного сотрудничества и обмен опытом, - два важных аспекта организации.

Обеспечение наращивания потенциала через региональные структуры ВТамО является еще одним важным аспектом деятельности организации.

"С этой точки зрения Азербайджан также является активным членом Европейского региона. Три ключевых региональных органа ВТамО находятся в Баку - Региональное бюро по наращиванию потенциала, Региональный учебный центр, Региональный кинологический центр ВТамО", - отметил он.

Созданная в 1952 году в качестве Совета таможенного сотрудничества, сегодня Всемирная таможенная организация является независимым межправительственным органом, действующим в качестве глобального центра экспертизы таможни и органа международного таможенного сообщества.

ВТамО разрабатывает и поддерживает ряд стандартов и инструментов, охватывающих основные таможенные вопросы, включая, в числе прочего, классификацию товаров, оценку, правила происхождения, соблюдение и правоприменение, содействие торговле и наращивание потенциала.

Сегодня ВТамО представляет более 180 таможенных администраций-членов по всему миру, разделенных на шесть географических регионов. Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана стал членом ВТамО в июне 1992 года и входит в европейский регион ВТамО. ГТК является очень активным членом ВТамО и участвует в совещаниях и текущих инициативах ВТамО, стремясь играть лидирующую роль в регионе.