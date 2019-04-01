В 2018 году число азербайджанских туристов, посещающих Латвию, увеличилось на 26 процентов по сравнению с 2017 годом, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Day.Az.

"Латвийские туристы оценили замечательное азербайджанское гостеприимство и вашу древнюю культуру. Мы замечаем, что латвийские туристы возвращаются в вашу страну из года в год, что является положительным знаком. Также интересно видеть эту тенденцию в обратном направлении. Согласно статистике за 2018 год, Латвию посетили 2988 туристов из Азербайджана, что на 26 процентов больше, чем в 2017 году", - сказал Ринкевич.

Далее министр добавил, что для развития туризма Латвийское агентство по инвестициям и развитию организовало кампанию по продвижению предприятий въездного медицинского туризма из Азербайджана в Латвию.

"Медицинский туризм рассматривается как продукт с высокой добавленной стоимостью и, по нашему опыту, он привлекает желанных клиентов", - добавил Ринкевич.

Далее министр сказал, что Латвия рада, что Рига и Баку связаны прямыми сезонными авиаперевозками.

Авиакомпания AirBaltic, являющаяся основным авиаперевозчиком Латвии, также предлагает рейсы из Риги в Таллинн и Вильнюс, столицы Эстонии и Литвы, добавил министр.

Далее, говоря об общем двустороннем сотрудничестве, Ринкевич сказал, что, тем не менее, существует огромный потенциал для дальнейшего расширения отношений, особенно в гуманитарной, образовательной и культурной сферах.

В связи с этим он отметил, что в 2017/2018 учебном году 129 азербайджанских студентов были приняты в высшие учебные заведения Латвии.

"В 2018 году семь молодых азербайджанских специалистов приняли участие в программах Рижской высшей юридической школы по европейскому праву и экономике. Латвийский фильм "Команда мечты 1935" был показан на Европейском кинофестивале в Баку в октябре 2018 года. 17 октябре 2018 в Азербайджанской дипломатической академии состоялась конференция "От национальной независимости к Восточному партнерству: история сотрудничества между Азербайджаном и странами Балтии"", - сказал Ринкевич.

Министр отметил, что Азербайджан является важным партнером Латвии в регионе Южного Кавказа.

"Налажено тесное сотрудничество не только между лидерами наших стран, но и между парламентами, правительствами, местными органами власти и другими институтами. Латвия всегда поддерживала укрепление отношений между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном. Латвия приветствует переговоры по Соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном, которое, наряду с вопросами энергетики и транспорта, также будет касаться процесса реформ в Азербайджане, улучшая тем самым перспективы сотрудничества между Латвией и Азербайджаном", - добавил Ринкевич.