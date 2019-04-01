В составе руководства Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана произошли изменения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на НДЦ.

Так, заместитель директора PASHA Capital Талат Калаев стал членом Наблюдательного совета НДЦ, а финансовый директор Фонда страхования вкладов Орхан Мамедов - независимым членом НДЦ.

Решение было принято на очередном заседании Наблюдательного совета Национального депозитарного центра.

Наблюдательный совет НДЦ состоит из пяти человек. Его возглавляет Самир Исмаилов. Членами НС, помимо вышеназванных лиц, также являются Мамед Гасанли и Турал Байрамов.

Отметим, что НДЦ действует с 1997 года. Члена депозитария являются инвестиционные компании и депозитарии инвестиционных фондов. Объем сделок на НДЦ в январе-ноябре 2018 года составил 13,3 миллиарда манатов. За год наибольший прирост был зафиксирован по внебиржевым сделкам - в 2,2 раза, до 344,16 миллиона манатов.