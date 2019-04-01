В Азербайджане подорожало золото
Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник незначительно поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота первого апреля подорожала на 6,4345 маната, составив 2197,981 маната, серебра - на 0,2321 маната, до 25,7632 маната, платины - на 12,512 маната, до 1449,59, а цена на унцию палладия поднялась по сравнению с прошлым показателем на 31,569 маната, до 2353,463.
|
Название
|
01.04.2019
|
29.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2197,981
|
2191,5465
|
Серебро
|
XAG
|
25,7632
|
25,5311
|
Платина
|
XPT
|
1449,59
|
1437,078
|
Палладий
|
XPD
|
2353,463
|
2321,894
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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