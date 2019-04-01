Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник незначительно поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота первого апреля подорожала на 6,4345 маната, составив 2197,981 маната, серебра - на 0,2321 маната, до 25,7632 маната, платины - на 12,512 маната, до 1449,59, а цена на унцию палладия поднялась по сравнению с прошлым показателем на 31,569 маната, до 2353,463.

Название 01.04.2019 29.03.2019 Золото XAU 2197,981 2191,5465 Серебро XAG 25,7632 25,5311 Платина XPT 1449,59 1437,078 Палладий XPD 2353,463 2321,894

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.