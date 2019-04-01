Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на ряде факторов, в том числе на ожиданиях снижения предложения этого сырья из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы и падения числа действующих буровых установок в Штатах до минимума почти за год, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9%, до 68,19 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,73%, до 60,58 доллара за баррель.

Продолжают влиять на рынок нефти факторы, вызывающие ожидания снижения поставок, в первую очередь это санкции США по отношению к Ирану и Венесуэле. Америка 28 января объявила о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретила сделки с ними.

Штаты также ранее в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе и для операций с третьими странами. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что цель США - снизить экспорт нефти из Ирана до нуля. При этом временные исключения из этого режима для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) истекают в мае.

Поддерживает рост котировок и статистика действующих нефтяных буровых установок в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), их число по итогам прошедшей недели сократилось на восемь - до 816 единиц. Как отмечает агентство Рейтер, это самый низкий показатель с предыдущего апреля.

Трейдеры продолжают реагировать и на усилия, направленные на глобальное сокращение добычи нефти. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о таком сокращении, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.