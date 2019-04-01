Самые яркие образы в этом сезоне модницы смогут создать с новой капсульной коллекцией Nantucket от американского дизайнера интерьеров Энтони Баратта и Weekend Max Mara! Вдохновленный курортным островом на мысе Кейп-Код в Массачусетс Энтони Бaратта передал ее атмосферу в новой коллекции. Она вобрала в себя двенадцать элементов под названием Nantucket. Отличающаяся легким характером платьев, юбок, брюк, рубашек и аксессуаров и вызывает в воображении бесконечные солнечные дни в историческом островном поселке, известном живописной гаванью, очаровательными домами в викторианском стиле и поэтичными садами.

В качестве амбассадора коллекции выступила модель и телеведущая Хейли Бибер (Болдуин). Хейли позирует в шикарных апартаментах с дизайном Энтони Баратта, где ее одежда блестяще гармонирует с обстановкой, несмотря на сочетание необычных принтов и фактур.

Создающий новый облик для самых стильных летних домов Америки Баратта использует сочетание необычных узоров и элементов. Прихотливые набивные рисунки с китайскими мотивами, бодрые морские узоры, величественная мебель в колониальном стиле и искрящиеся цветочные мотивы - вот визитные карточки пользующегося огромным уважением творчества легендарного дизайнера!

Все представленные образы, создают радостную коллекцию, вдохновленную любимым местом летнего отдыха Америки. Этот дух прекрасно передает платье без рукавов в голубую полоску и с отделкой тесьмой "зигзаг".

Широкие брюки-палаццо имеют такие же варианты рисунка. На текучей юбке-солнце длиной до середины икры - изящные розы на фоне в мелкую клетку, которые придадут вашему образу особую неотразимость. На лимонно-желтых брюках - иллюстрации к собственным дизайнам мебели Баратты.

Плащ-пыльник украшен бело-синими китайскими фарфоровыми вазами, которые Баратта очень любит. Тот же мотив использован на рубашке увеличенного размера, а на свитере с короткими рукавами - бело-синие горизонтальные полосы и вышитые розы.

Принты из роз, клетки и полосы на ассиметричном платье придают образу утонченность. Сумка Pasticcino, украшенная набивными рисунками с китайскими вазами и изображением мебели гармонично дополнят созданный образ.

Туфли из хлопковой холстины предлагаются с белыми и синими, или земляничного цвета полосками.





Именную коллекцию Энтони Баратта можно приобрести в магазине Weekend Max Mara по адресу Проспект Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall.

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