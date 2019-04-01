С сегодняшнего дня размер социального пособия для инвалидов войны I группы повышается со 100 до 150 манатов, а для лиц, ставших инвалидами I группы при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС - с 94 манатов до 150 манатов, размер месячной президентской пенсии для них - со 182 до 250 манатов. Об этом сообщает Day.Az.

Также для ухаживающих за ними лиц учреждена месячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Таким образом, размеры пособий и пенсий для инвалидов I группы повысились в целом на 60 процентов и доведены до 283 манатов, для лиц, ставших инвалидами I группы при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС - с 276 до 450 манатов.

Социальное пособие инвалидов II группы этой же категории повышено с 81 до 130 манатов, а президентская пенсия для них - со 158 до 230 манатов. Таким образом, получаемые ими средства в виде социального пособия и пенсии повышены с 239 до 360 манатов.

Размер социального пособия по III группе инвалидности для инвалидов войны повышен с 73 манатов, а для лиц, ставших инвалидами при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС - с 61 до 110 манатов, президентская пенсия - со 121 до 210 манатов. Таким образом, получаемые ими средства в виде социального пособия и пенсии повышены с 194 манатов, а для лиц, ставших инвалидами при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС - с 182 до 320 манатов.