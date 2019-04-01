Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана продал часть государственных облигаций Азербайджана, находившихся в его инвестиционном портфеле. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на отчет фонда, опубликованный в конце марта.

В частности, отмечается, что в феврале была совершена сделка по продаже гособлигаций Азербайджана на 4,47 миллиона долларов (1,68 миллиарда тенге).

Отметим, что в сентябре 2017 года ЕНПФ обменял облигации Международного банка Азербайджана, находившиеся в его инвестиционном портфеле, на государственные облигации страны.

Обмен осуществился в рамках реструктуризации зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана, связанной с подготовкой к приватизации его акций.

В сентябре 2017 года, на момент совершения сделки, совокупная стоимость гособлигаций Азербайджана, приобретенных ЕНПФ, составляла около 341 миллиона манатов (почти 75,97 миллиарда тенге).

К первому февраля 2019 года их совокупная стоимость превысила 380 миллионов долларов (85,3 миллиарда тенге).