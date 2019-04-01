Azercell предлагает новый Дневной Интернет-Роуминг пакет всего за 3,90 AZN!

Azercell предлагает новый Дневной Интернет-Роуминг пакет с целью обеспечения доступной услуги роуминга своим абонентам за пределами страны. Так, начиная с 29 марта абоненты Azercell имеют возможность воспользоваться Дневным Интернет-Роуминг пакетом в размере 100MB всего за 3,90 AZN. Интернет-Роуминг пакеты от Azercell - это лучшее решение, которое позволяет предотвратить непредвиденные расходы по интернету абонентам, которые путешествуют за границу.

Следует отметить, что Azercell предлагает своим абонентам ещё 2 пакета для пользования интернет услугами в роуминге: интернет пакет объемом 1GB за 19,90 AZN или интернет пакет объемом 400MB за 9,90 AZN.

Эти пакеты действительны в сетях более чем 70-ти операторов, функционирующих в самых посещаемых 52-х странах мира, число которых постоянно увеличивается. Более того, в таких популярных направлениях, как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ и Китай абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет пакетом без необходимости беспокоиться о ручном выборе сети приоритетного оператора, так как Интернет-Роуминг пакеты действительны в этих странах во всех сетях.

Не упустите возможность оставаться онлайн в роуминге с Azercell!

Для получения дополнительной информации об Интернет-Роуминг пакетах, пожалуйста посетите:

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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"