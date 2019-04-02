Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных трейдеров Уолл-стрит. Первая двадцатка менеджеров и трейдеров хедж-фондов в 2018 году в общей сложности заработала 10,3 миллиарда долларов. Как отмечает журнал, более половины участников списка принимали решение, используя компьютерные алгоритмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рейтинг журнала возглавил основатель Renaissance Technologies Джим Саймонс, чей доход за 2018 год составил 1,6 миллиарда долларов. Он является самым знаменитым трейдером в истории среди тех, которые торгуют с использованием математических моделей. Его хедж-фонд Renaissance Technologies управляет 60 миллиардами долларов.

На втором месте оказался основатель BlueCrest Capital Management Майк Платт с доходом в 1,2 миллиарда долларов - в 2018 году доходность от инвестиций его компании составила 25 процентов. На третью строчку журнал поместил основателя Bridgewater Associates (крупнейший хедж-фонд в мире) Рея Далио, чей доход составил один миллиард. Компания управляет 160 миллиардами долларов. Также в пятерку лидеров вошли основатель Citadel Кен Гриффин (870 миллионов долларов) и сооснователь Two Sigma Investments Джон Овердек (700 миллионов долларов).

Как отмечает издание, показатель суммарного дохода за 2018 год является самым низким со времен финансового кризиса 2008 года. В другие сложные для хедж-фондов годы, в 2011-м и 2015-м, 20 самых высокооплачиваемых менеджеров и трейдеров заработали 11,7 и 11,4 миллиарда соответственно.