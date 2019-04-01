Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проведет 30 апреля очередной аукцион, на котором на приватизацию будут выставлены 92 государственных объекта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

Из них 22 - акционерные общества, 49 - малые государственные предприятия, 11 - нежилые участки, три - недостроенные строения и семь транспортных средств, передает Day.Az.

Среди приватизируемых гособъектов есть объекты ремонтно-строительной, аграрной сфер, сферы услуг и др.

Из нежилых участков шесть находятся в Баку, пять - в Сумгайыте.

Гособъекты ремонтно-строительной, транспортной, сельскохозяйственной и др. экономических сфер находятся в Евлахе, Бейлагане, Исмаиллы.

Вынесенные на аукцион автомобили - 1998-2007 гг. выпуска. Аукционные цены транспортных средств марок "Nissan", "QAZ", "Kia" - от 1,5 до семи тысяч манатов.