BP увеличила чистую добычу газа в Азербайджане
Объём чистой добычи нефти и конденсата в Азербайджане, осуществляемой компанией BP посредством дочерних компаний, составил 72 тысяч баррелей в день по итогам 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет BP, передает Day.Az.
Для сравнения: чистая добыча нефти и конденсата в Азербайджане, осуществляемая компанией BP в 2017 и 2016 годах составила 90 и 105 тысяч баррелей в день соответственно, говорится в отчете.
А чистая добыча природного газа, осуществляемая компанией BP в стране, составила 256 миллионов кубических футов в день в 2018 году, по сравнению с 232 миллионами кубических футов в день в 2017 году. Согласно отчету, этот показатель составил 245 миллионов кубических футов в день в 2016 году.
Напомним, что BP открыла свой первый офис в Баку в июне 1992 года. Компания управляет крупными морскими нефтегазовыми активами в Азербайджане. BP является оператором таких месторождений как "Шах Дениз", "Азери-Чираг-Гюнешли, Shallow Water Absheron Peninsula, Шафаг-Асиман, Гобустан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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