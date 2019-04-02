В текущем году прогнозируется увеличение урожая хурмы в Азербайджане как минимум на 15 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

Председатель отметил интенсивный рост уровня сельского хозяйства в Азербайджане. В частности, была выделена правильная обрезка деревьев в 95 процентах всех регионов, занимающихся данной отраслью, а также грамотная реализация комплексной борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Помимо этого, Юсифов отметил своевременную осеннюю подкормку плодовых деревьев, что очень важно для хорошего урожая.

В качестве основных стран экспорта хурмы глава Ассоциации выделил Молдову, Беларусь, Украину, Россию, северные регионы Казахстана, а также арабские страны.

Минимальный спрос внутри страны, сказал Юсифов, составляет 20 тысяч тонн в год.

По его словам, для улучшения и развития производства в будущем необходима модернизация как производстве, упаковки, так и продаж продукции.

Отметим, что объемы производства хурмы в Азербайджане по итогам 2018 года составили примерно 200 тысяч тонн, что соответствует аналогичному показателю в 2017 году. Суммарный объем экспорта хурмы за 2018 год составил 114 миллионов долларов, что на 17 процентов больше чем в 2017 году. За январь-февраль 2019 года объем экспорта составил около 26 миллионов долларов.