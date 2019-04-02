28 февраля этого года "Toyota Caucasus" на мотодроме Рустави в Грузии презентовала гибридную модель RAV4 для представителей СМИ Азербайджана, а уже с 1 марта начался ввоз этих автомобилей в нашу страну.

Это произошло спустя всего 3 месяца после утверждения "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане", подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 декабря прошлого года и охватывающей пятилетний период.

В программе отмечается, что в Азербайджан, как и во многие другие страны, должен обеспечиваться ввоз экологически чистых транспортных средств с электроприводом и сжатым газом.

Как лидер инновационных гибридных технологий Toyota была одним из первых, кто оперативно отреагировал на данную госпрограмму. Это неудивительно, так как Toyota является пионером данного направления и на протяжении последних 20 лет продолжает совершенствовать свои инновационные гибридные автомобили с автономным электропитанием. Сегодня этот автомобильный гигант представляет, не знающие конкуренции, удобные для каждого образа жизни, быстрые и экономичные гибридные модели. Именно по этой причине более 12 миллионов человек в мире выбирают гибрид Toyota, среди которых теперь и граждане нашей страны.

Гибридная модель RAV4 привлекает внимание своим элегантным дизайном, улучшенным комфортабельным салоном, системами безопасности, а также поражает бесшумной работой двигателя. Даже подойдя к автомобилю с включенным двигателем вплотную, вы подумаете, что он отключен! Вы не услышите привычного шума, потому что гибридный двигатель RAV4 работает на электричестве и является экологически чистым.

Хочется отметить и другие факторы, которые делают гибридный привод Toyota привлекательным для водителей:

- это один из самых доступных автомобилей в своем классе по расходу топлива. Экономия топлива осуществляется за счет перехода на электродвигатель и гибридные аккумуляторы при поездках на низкой скорости или во время частых остановок. Например, гибрид нового поколения RAV4 может гордиться расходом топлива до 4,6 л на 100 км.

- RAV4 также выступает в качестве автомобиля-внедорожника. Во время сравнительных тест-драйвов в Грузии новых и старых моделей RAV4 во внедорожных условиях, можно было четко услышать шум и тишину. Если у старых моделей явно чувствуется трение деталей передних и задних частей автомобиля на спуске и подъеме, то у новой модели это не наблюдается. В дополнение к тишине двигателя гибрида, вас не будут беспокоить и другие звуки.

- отдельно стоит отметить обновленную систему AWD. Новый гибрид "RAV 4" оснащен усовершенствованной электронной системой полного привода, которая лучше реагирует на сложные поверхности и участки дороги.

- Toyota в первую очередь ассоциируется с гарантией безопасности, потому что при разработке новых технологий и моделей на первом месте для Toyota стоит безопасность жизни водителя. Tехнология TSS (Toyota Safety Sense) обеспечивает безопасное вождение для предотвращения аварийных ситуаций, особенно в дальней дороге.

Стоит отметить, что системы активной безопасности - Toyota Safety Sense - все же предназначены для помощи водителю (вспомогательная система), а не как самостоятельная система, которая может полностью заменить человека.

Гибрид RAV4, благодаря своим превосходным качествам, становится вызовом в своем сегменте и азербайджанский рынок открывается навстречу новым технологиям. Таким образом, в парк наших автомобилей войдут новые машины, которые со временем вытеснят устаревшие дизельные транспортные средства 20-летней давности. Гибриды Toyota являются превосходным решением для решения экологических проблем, а также комфортного и безопасного вождения. Ведь защита окружающей среды в современном мире становится одной из важных миссий и является нашей общей обязанностью.

Хотелось бы также отметить, что бытующее ранее мнение, касающееся сложностей управления гибридных автомобилей и проблем, связанных с их обслуживанием, совершенно необоснованно. На самом деле, управление гибридами не требует никаких дополнительных усилий и также просто, как и автомобилей со стандартным двигателем ВС. Что же касается обслуживания - автомобили крайне надежны в эксплуатации и фактически не требуют ремонта. Подтверждением этому может быть 5 (!) летняя заводская гарантия (до 100 000 км) на гибридные компоненты.

Гибридная версия Toyota RAV4 теперь продается в Азербайджане. Ознакомиться и протестировать данную модель на тест-драйвах вы можете в центрах "Toyota Bakı", "Toyota Abşeron" и "Toyota Gəncə".

Toyota Bakı Mərkəzi

Ул. Ф.Байрамова, 26, Баку, Азербайджан

Тел.: (+994) 12 496 70 10 / (+994) 12 496 70 11 / *2002

Fax: (+994) 12 496 70 12

E-mail: info@toyotabaku.az

Website: www.toyotabaku.az

Toyota Abşeron Mərkəzi

Шоссе Баку-Сумгаит, 6-ой км

Баку, Азербайджан

Тел.: (+994 12) 349 00 60 / *0110

Email: info@toyota-absheron.az

Website: www.toyota-absheron.az

Toyota Gəncə Mərkəzi

Шоссе Гянджа-Шамкир 1-ый км, Гянджа, Азербайджан

Tel.: (+994 22) 256 80 70

Email: info@toyota-absheron.az

Website: www.toyota-absheron.az