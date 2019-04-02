В Азербайджане открылся бизнес-инкубатор
В Азербайджане открылся Центр по оказанию услуг предпринимателям и бизнес-инкубации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на церемонии открытия центра, его открытие направлено на развитие частного сектора и оказание поддержки предпринимательства в Азербайджане.
Замминистра отметил, что государство прилагает максимум усилий для повышения роли частного сектора в экономике, а также реализует комплекс мер, направленных на поднятие уровня предпринимательской деятельности.
"Открытие новых центров по оказанию услуг предпринимателям значительно улучшит уровень качества частного бизнеса, а также позитивно отразится на усилении механизма работы малого и среднего предпринимательства в Азербайджане", - сказал замминистра.
Мамедов отметил, что посредством открывшегося центра будет оказана поддержка начинающим предпринимателям, а также молодежи, обладающей инновационными идеями.
По словам замминистра, будут также созданы условия для реализации стартапов, направленных на улучшение бизнес-среды в Азербайджане.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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