В Азербайджане открылся Центр по оказанию услуг предпринимателям и бизнес-инкубации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на церемонии открытия центра, его открытие направлено на развитие частного сектора и оказание поддержки предпринимательства в Азербайджане.

Замминистра отметил, что государство прилагает максимум усилий для повышения роли частного сектора в экономике, а также реализует комплекс мер, направленных на поднятие уровня предпринимательской деятельности.

"Открытие новых центров по оказанию услуг предпринимателям значительно улучшит уровень качества частного бизнеса, а также позитивно отразится на усилении механизма работы малого и среднего предпринимательства в Азербайджане", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что посредством открывшегося центра будет оказана поддержка начинающим предпринимателям, а также молодежи, обладающей инновационными идеями.

По словам замминистра, будут также созданы условия для реализации стартапов, направленных на улучшение бизнес-среды в Азербайджане.