В Азербайджане готовятся правила предоставления финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим из-за пожара в торговом центре "Диглас" в Баку.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на брифинге во вторник заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Замминистра напомнил, что согласно указу главы государства, в связи с пожаром в торговом центре "Диглас" создана специальная комиссия. Для оказания финансовой помощи предпринимателям правительство выделило три миллиона манатов.

Мамедов отметил, что на сегодняшний день были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предприниматели, продолжил замминистра, получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.