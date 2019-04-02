Минэкономики о финансовой поддержке предпринимателям сгоревшего т/ц в Баку
В Азербайджане готовятся правила предоставления финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим из-за пожара в торговом центре "Диглас" в Баку.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на брифинге во вторник заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.
Замминистра напомнил, что согласно указу главы государства, в связи с пожаром в торговом центре "Диглас" создана специальная комиссия. Для оказания финансовой помощи предпринимателям правительство выделило три миллиона манатов.
Мамедов отметил, что на сегодняшний день были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.
Предприниматели, продолжил замминистра, получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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