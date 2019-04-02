В трех районах Азербайджана пройдут первичные ярмарки труда, организованные по линии Службы трудовой занятости при министерстве труда и социальной защиты. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс службе министерства труда и социальной защиты.

Согласно информации источника, первые ярмарки состоятся в городе Нафталан, и в Габалинском и Исмаиллинском районах Азербайджана.

"В текущем году ярмарки планируется организовать в 56 городах и районах страны, они откроются в мае 2019 года. В рамках данного мероприятия будут предложены свободные вакансии в управлении, на предприятиях и в организациях безработным и занятым гражданам в целях трудоустройства", - сказали в министерстве.

"Гражданам в соответствии с их специализацией будут выданы уведомления для трудоустройства на вакантных позициях, а также лиц, не имеющих профессии и специальности, привлекут к участию в подготовительных, учебных курсах, для получения соответствующих навыков работы", - отметили в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что госведомство проводит учет граждан привлекаемых к программе самозанятости.

Отметим, что в текущем году в Азербайджане к программе самозанятости планируется привлечь 7-8 тысяч человек.

В то же время в течение двух предстоящих лет в рамках этой программы планируется создать 15 тысяч микропредприятий.