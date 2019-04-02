При организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана четвертого апреля для предпринимателей, действующих в сфере производства и переработки пищевой продукции, будет проведен онлайн тренинг "Организация услуг, осуществляемых по пищевой безопасности, и новшества".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, к тренингу можно будет подключиться с любой точки страны с помощью электронных ресурсов (компьютер и мобильный телефон), передает Day.Az.

Во время онлайн тренинга сотрудники Агентства ответят на интересующие предпринимателей вопросы, связанные с пищевой безопасностью, с соответствующими процедурами в этой сфере и новшествами.

Предпринимателям, желающим присоединиться к онлайн тренингу, будет оказана всевозможная помощь со стороны "Друзей МСБ" по Массалинскому, Губинскому, Гусарскому, Хачмазскому, Сиязан-Шабранскому, Евлахскому, Гянджинскому, Габалинскому, Абшеронскому и Физулинскому районам.

Более подробную информацию касательно тренинга можно получить, пройдя по этой ссылке: http://smb.gov.az/news/qida-thluksizliyi-il-bagli-onlayn-tlim-kecirilck