Счетная палата Азербайджана предлагает увеличить срок лишения права на получение адресной социальной помощи. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вв связи с этим Счетная палата уже представила предложения Кабинету министров.

В предложениях отмечается, что, согласно закону "Об адресной социальной помощи", в случае, если не будет предоставлена информация о случаях, которые могут привести к не назначению социальной помощи, увеличению ее размера или приостановке ее выдачи, эта семья лишается на один год права на получение социальной помощи. До внесения изменений в принятый в 2008 года закон срок лишения составлял два года.

В Палате считают, что хотя сокращение срока "наказания" с двух лет до одного года является положительным шагом, в плане социальной защиты и заботы, но в нынешних реалиях это смягчение нельзя считать оправданным в плане ответственности за нарушение требований законодательства.

Отметим, что адресная социальная помощь назначается сроком на два года с первого числа месяца, в котором обратились для ее получения.