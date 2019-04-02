Счетная палата Азербайджана предлагает продлить "наказание" по адресной соцпомощи
Счетная палата Азербайджана предлагает увеличить срок лишения права на получение адресной социальной помощи. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вв связи с этим Счетная палата уже представила предложения Кабинету министров.
В предложениях отмечается, что, согласно закону "Об адресной социальной помощи", в случае, если не будет предоставлена информация о случаях, которые могут привести к не назначению социальной помощи, увеличению ее размера или приостановке ее выдачи, эта семья лишается на один год права на получение социальной помощи. До внесения изменений в принятый в 2008 года закон срок лишения составлял два года.
В Палате считают, что хотя сокращение срока "наказания" с двух лет до одного года является положительным шагом, в плане социальной защиты и заботы, но в нынешних реалиях это смягчение нельзя считать оправданным в плане ответственности за нарушение требований законодательства.
Отметим, что адресная социальная помощь назначается сроком на два года с первого числа месяца, в котором обратились для ее получения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!