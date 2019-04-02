Банки Азербайджана по итогам февраля 2019 года выдали кредитов на 12,6 миллиарда манатов, что на 13,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками страны.

По данным отчета, с начала года этот показатель почти не изменился, а за месяц вырос на 0,7 процента.

В отчетный период банки создали резервы для покрытия возможных убытков по выданным кредитам на общую сумму в 1,5 миллиарда манатов.

Объем выданных финансовым институтам (включая банки) займов составил 250,9 миллиона манатов.

В целом, совокупные активы банков по итогам февраля составили 29,95 миллиарда манатов, что на 5,09 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и на 1,5 процента больше показателя на начало года.

В структуре активов почти 1,3 миллиарда манатов пришлись на наличные средства, 1,9 миллиарда манатов - средства на корреспондентских счетах в Центральном банке, 2,4 миллиарда манатов - средства на ностро-счетах. Объем депозитов банков в других банках и финансовых институтах составил 6,4 миллиарда манатов, инвестиции в ценные бумаги - 4,22 миллиарда манатов.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.