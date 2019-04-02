Более 60 представителей функционирующих в Азербайджане диппредставительств с целью ознакомления 2-3 апреля посетят Гянджу, Самухский и Гекгельский районы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Поездка организуется министерство иностранных дел Азербайджана с целью ознакомления с развитием регионов страны, получения информации на местах о экономических и социальных проектах, реализуемых в регионах, и развитии туризма.

Дипломаты ознакомятся с Парковым комплексом Гейдара Алиева в Гяндже, мавзолеем Низами Гянджеви, религиозным комплексом Имамзаде, и Гянджинским автозаводом.

В Самухском районе дипломаты ознакомятся с комплексом "АгроЭнержи" и ООО "Aqro Diary", в Гекгельском районе - немецким культурным наследием, Гекгельским национальным парком и Гекгельским винзаводом.