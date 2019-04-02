Счетная палата Азербайджана предлагается внести соответствующие дополнения в сферы, которым государство оказывает финансовую поддержку в страховании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В предложении отмечается, что было бы целесообразным добавить к перечню сельскохозяйственных растений, производителям которых оказывается финансовая поддержка по их страхованию, такую продукцию как хлопок, табак, чай, рис и тутовник.

В Палате считают, что в целях повышения эффективности использования бюджетных средств необходимо пересмотреть механизм страхования в сельском хозяйстве, и создать рабочий и оперативный механизм возмещения убытков.

В Палате также сообщают, что в рамках усиления продовольственной безопасности, в целях развития страхования в аграрной сфере было бы полезным координировать предоставление различного вида субсидий производителям сельскохозяйственной продукции с механизмами страхования.