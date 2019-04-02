Счетная палата Азербайджана предлагает сократить срок выдачи адресной государственной социальной помощи. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Счетная палата уже представила Кабмину предложения в связи с этим.

В предложениях отмечается, что согласно закону "Об адресной государственной социальной помощи", социальная помощь назначается сроком на два года с первого числа месяца, в котором обратились для получения помощи.

При выдаче социальной помощи сроком на два года могут возникнуть случаи, приведшие к изменению размера финансовой помощи или приостановлению выплаты, что создает определенные трудности.

В палате считают, что все эти случаи приводят к необоснованным тратам средств госбюджета.