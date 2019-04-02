ОАО "Азерэнержи" в течение первого квартала 2019 года произвело 6,151 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 153 миллионов киловатт-часов или на 2,5 процента. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В первом квартале прошлого года было произведено 5,998 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Кроме этого, по сравнению с первым кварталом прошлого года также вырос экспорт электроэнергии. Если в соответствующий период 2018 года в соседние страны было экспортировано 131 миллионов киловатт-часов электроэнергии, то в аналогичный период 2019 года экспортировано 161 миллионов киловатт-часов. Это, в свою очередь, свидетельствует о росте экспорта в 30 миллионов киловатт-часов или на 23 процента.

Также стоит отметить, что по сравнению с первым кварталом 2018 года, за три месяца 2019 года потребление энергии выросло на 3,41 процента. Самое главное, что по сравнению с мартом прошлого года в марте текущего года потребление электроэнергии выросло на 6,1 процента, что не только является значительным ростом, но и свидетельствует о постепенном росте потребностей в электроэнергии.