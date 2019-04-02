Депозитный портфель банков Азербайджана по итогам февраля 2019 года составил 19,1 миллиарда манатов, что почти на три процента больше показателя на начало года и на 11,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сообщает Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

В структуре депозитов большая часть пришлась на депозиты юридических лиц - почти 11 миллиардов манатов (срочные депозиты - 1,7 миллиарда манатов, депозиты до востребования - 9,27 миллиарда манатов)

На долю депозитов физических лиц пришлось 8,1 миллиарда манатов (срочные - 5,33 миллиарда манатов, до востребования - 2,79 миллиарда манатов).

Сравнительная таблица объема депозитов в банках Азербайджана:

По итогам февраля 2019 года По итогам 2018 года По итогам февраля 2018 года Депозиты (за исключением финансовых институтов) 19 118 18 581,2 17 140,3 Депозиты физических лиц, в том числе: 8 118,5 8 269,7 7 737,2 Срочные 5 330 5 479 5 262,8 До востребования 2 788,5 2 790,7 2 474,4 Депозиты юридических лиц, в том числе: 10 999,5 10 311,5 9 403,1 Срочные 1 727,5 1 449,7 1 827,8 До востребования 9 272 8 861,8 7 575,3 Депозиты индивидуальных предпринимателей 95 6 105,7 -

Объем депозитов финансовых институтов составил 1,1 миллиарда манатов, что на 1,9 процента меньше показателя на начало года и на 22,6 процента меньше по сравнению с февралем 2018 года.

Совокупный объем обязательств банков страны в отчетный период составил 25,7 миллиарда манатов (рост на 1,1 процента по сравнению с началом года и на 4,4 процента по сравнению с февралем прошлого года).

Обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана составили 347,7 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на второе апреля составляет 1,7 AZN/USD.