Вырос депозитный портфель банков Азербайджана
Депозитный портфель банков Азербайджана по итогам февраля 2019 года составил 19,1 миллиарда манатов, что почти на три процента больше показателя на начало года и на 11,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом, как передает Day.Az, во вторник сообщает Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.
В структуре депозитов большая часть пришлась на депозиты юридических лиц - почти 11 миллиардов манатов (срочные депозиты - 1,7 миллиарда манатов, депозиты до востребования - 9,27 миллиарда манатов)
На долю депозитов физических лиц пришлось 8,1 миллиарда манатов (срочные - 5,33 миллиарда манатов, до востребования - 2,79 миллиарда манатов).
Сравнительная таблица объема депозитов в банках Азербайджана:
|
По итогам февраля 2019 года
|
По итогам 2018 года
|
По итогам февраля 2018 года
|
Депозиты (за исключением финансовых институтов)
|
19 118
|
18 581,2
|
17 140,3
|
Депозиты физических лиц, в том числе:
|
8 118,5
|
8 269,7
|
7 737,2
|
Срочные
|
5 330
|
5 479
|
5 262,8
|
До востребования
|
2 788,5
|
2 790,7
|
2 474,4
|
Депозиты юридических лиц, в том числе:
|
10 999,5
|
10 311,5
|
9 403,1
|
Срочные
|
1 727,5
|
1 449,7
|
1 827,8
|
До востребования
|
9 272
|
8 861,8
|
7 575,3
|
Депозиты индивидуальных предпринимателей
|
95 6
|
105,7
|
-
Объем депозитов финансовых институтов составил 1,1 миллиарда манатов, что на 1,9 процента меньше показателя на начало года и на 22,6 процента меньше по сравнению с февралем 2018 года.
Совокупный объем обязательств банков страны в отчетный период составил 25,7 миллиарда манатов (рост на 1,1 процента по сравнению с началом года и на 4,4 процента по сравнению с февралем прошлого года).
Обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана составили 347,7 миллиона манатов.
В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.
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