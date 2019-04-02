Банки Азербайджана завершили февраль 2019 года с совокупной чистой прибылью в 49,2 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками.

Для сравнения: на конец января чистая прибыль банков составляла 42,6 миллиона манатов, на начало года - 279,4 миллиона манатов, на конец февраля 2018 года - 141,3 миллиона манатов.

Процентные доходы банков в отчетный период составили 319,3 миллиона манатов, в том числе 226,9 миллиона манатов - доходы с процентов по кредитам, непроцентные доходы - 99,2 миллиона манатов.

Согласно отчету, процентные расходы банков составили 96,3 миллиона манатов, включая 61,3 миллиона манатов - оплата процентов по депозитам, непроцентные расходы - 164,2 миллиона манатов.

Операционная прибыль банков по итогам февраля составила 113,7 миллиона манатов (на начало года - 694,6 миллиона манатов, на конец февраля 2018 года - 113,7 миллиона манатов).

В отчетный период банки создали резервов для покрытия возможных убытков на общую сумму в 55,4 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на второе апреля составляет 1,7 AZN/USD.