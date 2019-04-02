Босния и Герцеговина работает над проектом интерконнектора для получения азербайджанского газа, сказал Trend федеральный министр энергетики, горнодобывающей промышленности и промышленности Боснии и Герцеговины Нермин Джиндич.

"Босния и Герцеговина вместе с компанией BH-GAS d.o.o, которая отвечает за проекты развития в Боснии и Герцеговине, работает над реализацией проекта "Южное соединение B&H с Хорватией", который создаст условия для будущего ожидаемого соединения с Ионическим Адриатическим трубопроводом (IAP) и Трансадриатическим трубопроводом (TAP)", - сказал министр.

Он отметил, что "Южное соединение B&H с Хорватией" является проектом объединения газовых систем Боснии и Герцеговины и Хорватии.

"Основная цель проекта - обеспечить новый маршрут поставок природного газа для B&H, с помощью которого будет обеспечена надежная и безопасная поставка природного газа для Боснии и Герцеговины", - сказал Джиндич.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.