Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду повысились по сравнению с показателями предыдущего дня. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 3 апреля подорожала на 12,0445 маната, составив 2198,2785 маната, серебра - на 0,2163 маната, до 25,813 маната, платины - на 17,425 маната, до 1461,15 маната, палладия - на 34,7905 маната, до 2444,3705 маната.

Название 03.04.2019 02.04.2019 Золото XAU 2198,2785 2186,234 Серебро XAG 25,813 25,5967 Платина XPT 1461,15 1443,725 Палладий XPD 2444,3705 2409,58

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.