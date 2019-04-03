В Азербайджане подорожали драгметаллы
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду повысились по сравнению с показателями предыдущего дня. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 3 апреля подорожала на 12,0445 маната, составив 2198,2785 маната, серебра - на 0,2163 маната, до 25,813 маната, платины - на 17,425 маната, до 1461,15 маната, палладия - на 34,7905 маната, до 2444,3705 маната.
|
Название
|
03.04.2019
|
02.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2198,2785
|
2186,234
|
Серебро
|
XAG
|
25,813
|
25,5967
|
Платина
|
XPT
|
1461,15
|
1443,725
|
Палладий
|
XPD
|
2444,3705
|
2409,58
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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