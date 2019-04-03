В прошлом году туристы потратили в Азербайджане свыше двух миллиардов долларов. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в среду глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в прошлом году страну посетило более 2 миллионов 280 тысяч туристов.

Гулузаде отметил, что в этом году в Азербайджане уже побывало свыше 360 тысяч туристов. "Больше всего туристов приехало из России и Грузии. Кроме того, в последние годы наблюдается очень большой рост числа прибывающих из ближневосточных стран. По данным последних двух месяцев этого года, большой скачок произошел в численности туристов из Южно-Азиатского региона. В целом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 70-процентный рост, конкретно по Южно-Азиатскому региону - 30 процентный рост численности туристов. В целом же по Азербайджану фиксируется рост числа туристов по 15 туристическим рынкам", - сказал он.

Гулузаде добавил, что основная цель - до 2023 года удвоить число туристов, приезжающих в Азербайджан.

Он отметил, что в ближайшее время туристические потенциал Азербайджана будет представлен почти на 20 международных выставках