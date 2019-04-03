Azer Turk Bank, принимая во внимание повышенный интерес со стороны клиентов, принял решение о продлении до 30-го апреля скидочной и подарочной кампании по случаю праздников.

В рамках кампании, Банк предлагает выгодные условия для всех клиентов, желающих получить потребительский кредит. На годовую процентную ставку по кредиту, предоставляемому на период до 36 месяцев, применяется скидка до 3%.

Срок кредита Процентная ставка в рамках кампании 12 месяцев 18% 24 месяцев 20% 36 месяцев 22%

Также на период проведения кампании Банк предлагает клиентам на выгодных условиях кредитные карты с льготным периодом, предусмотренные для физических лиц. Клиентам, получившим кредит, банк дарит карту Visa Gold с равным периодом обслуживания.

В рамках кампании дебетовые карты Gold будут предложены со скидкой в 50% всем клиентам банка.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777-0-945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.