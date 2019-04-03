Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров четвертого апреля посетит Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в среду Trend в правительстве Азербайджана.

Вместе с министром Баку посетят представители более 60 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики, в том числе в сферах сельского хозяйствя, ИКТ, автомобильного машиностроения, химической промышленности и других

В рамках пребывания министра в Азербайджане состоится мероприятие при участии предпринимателей двух стран. В мероприятии примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов, исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, главный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Участники мероприятия обсудят вопросы сотрудничества и дальнейшие шаги для укрепления связей. В рамках деловой миссии будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между бизнесом двух стран.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2018 году составил 2,55 миллиарда долларов, в том числе был осуществлен экспорт азербайджанской продукции в эту страну на сумму в 665,74 миллиона долларов.