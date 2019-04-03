Группа высокого уровня по газовым связям в Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC) напоминает о необходимых усилиях по обеспечению своевременного завершения проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Еврокомиссию.

Как отмечается, CESEC 1 апреля провела заседание в Бухаресте (Румыния).

По итогам заседания, Группа высокого уровня заявила, что приветствует достигнутый к настоящему времени прогресс в реализации ТАР и напоминает о необходимых усилиях по обеспечению своевременного завершения проекта к 2020 году.

Как отмечается, Группа также приветствует прогресс в реализации интерконнектора Греция - Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

"Процедуры государственных закупок, как ожидается, будут завершены во втором квартале 2019 года, что позволит начать строительные работы до лета. Группа высокого уровня предлагает организатору проекта активизировать свои усилия, чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию в 2020 году, когда также ожидаются первые поставки через TAP", - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Группа высокого уровня также призвала ответственных операторов системы передачи в Болгарии и Греции своевременно заключить соглашения о соединении трубопроводов в соответствии с предусмотренным графиком проекта.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.