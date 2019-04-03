В Баку завтра начинает свою работу 18-я Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF 2019), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Организатором выставки, которая завершится шестого апреля, является компания Iteca Caspian.

На пресс-конференции, проведенной в связи с открытием выставки, руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде отметил, что, как и ежегодно, в этом году в выставке AITF примут участие представители туристических рынков различных стран, национальные и региональные туристические организации и государственные структуры.

По его словам, выставка AITF будет проведена при активной поддержке и участии Государственного агентства по туризму и Национального бюро по пропаганде туризма.

Гулузаде отметил, что развитие сферы туризма является одним из важных вопросов для Азербайджана.

Руководитель проекта Iteca Caspian Лала Гусейнова сказала, что в этом году на выставке свои услуги представят туристические компании, авиакомпании, сети гостиниц и национальные и региональные представители санаториев. Традиционно свои национальные стенды представят Беларусь, Болгария, Китай, Доминиканская Республика, Италия, Марокко, Таиланд и Чехия.

Она добавила, что на выставке также будет представлен стенд Азербайджана, где будет отражен туристический потенциал страны. Желающие отдохнуть в городах и регионах страны, а также любители природы и активного отдыха смогут ознакомиться здесь с интересными предложениями.

Руководитель проекта сказала, что распоряжением главы государства 2019 год в стране был объявлен "Годом Насими", и это также будет отражено в рамках выставки. Организаторы выставки посредством мероприятия "Путешествие в историю и творчество Насими" ознакомят гостей с богатой культурой Азербайджана.