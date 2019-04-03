Открывшийся недавно рейс Баку-Алматы внесет большой вклад в экономику обеих стран.

Об этом на состоявшейся в Алматы церемонии встречи первого рейса по маршруту Баку-Алматы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сказал журналистам директор управления маркетинга, коммерции и производства ЗАО Фуад Юсифов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора управления, осуществление прямого рейса является одним из приоритетных направлений политики правительства Азербайджана.

"В связи с тем, что Алматы является одним из весьма важных городов, как в экономическом, так и туристическом плане, открытие этого маршрута имеет важное значение. В будущем этот рейс внесет важный вклад для обеих стран", - сказал Юсифов.

Кроме этого, Фуад Юсифов отметил, что в Баку в начале апреля, а затем и в Алматы 17-19 апреля состоятся международные туристические выставки.

Второго апреля ЗАО "Азербайджанские авиалинии" осуществили третий полет по маршруту Баку-Алматы-Баку.

Отметим, что рейсы AZAL будут осуществляться во вторник и субботу посредством самолета Airbus A319 (категории эконом-класс, комфорт-клуб и бизнес-класс). Полеты будут осуществляться через первый терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев.