Для жителей и гостей Баку выпущена карта "BakuCard", которой можно пользоваться в городском общественном транспорте и для бесплатного проезда автобусами "Baku City Aero Express" в аэропорт и обратно. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по туризму.

Пятого апреля состоится презентация карты.

Купив карту, туристы смогут приобретать билеты на автобусы "Baku City Tour" с 50-процентной скидкой.

С помощью "BakuCard" можно бесплатно или со скидкой посещать более 20 музеев и парков отдыха, воспользоваться скидками в более чем 200 магазинах розничной торговли и торговых центрах, различных кафе и ресторанах.

По сроку действия есть 24-часовые, 72-часовые и семидневные карты, которые стоят 24, 45 и 70 манатов соответственно.

Продажа карт осуществляется в международном аэропорту Гейдар Алиев, информационно-туристических центрах, отелях, турагентствах, киосках и на сайте www.bakucard.az.