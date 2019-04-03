Нынешняя макроэкономическая ситуация, наблюдавшаяся также в течение всего 2018 года, на фоне таких факторов, как высокая волатильность и непредсказуемость цен на нефть, повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ, политические потрясения и многие другие, оказала и продолжает оказывать определенное давление на экономику многих развивающихся стран. Страны, где половину поступлений государственного бюджета составляют доходы от нефтяного сектора, сильно зависят от изменения внешнеэкономической ситуации. К примеру, недавнее снижение цены на нефть вновь стало угрозой для стабильности экономик нефтедобывающих стран.

В госбюджете Азербайджана на 2019 год 50,4% всех доходов поступят напрямую из нефтяного сектора, что пока еще сохраняет нашу уязвимость для колебаний цен на нефть. Чтобы оградить нашу экономику от подобной зависимости, правительство за последнее время провело немало экономических реформ. Так, например, принятые изменения в налоговом законодательстве должны привести к увеличению в 2019 году поступлений в бюджет от ненефтяного сектора.

Глобальные экономические тенденции

Цена на Brent за 10 месяцев 2018 года неуклонно росла (за исключением февральского падения), достигнув 4-летнего максимума чуть более 86 долларов за баррель 3 октября 2018. Это резкое увеличение произошло, в основном, из-за опасений по поводу ожидаемого сокращения экспорта иранской нефти, так как 4 ноября 2018 г. вступили в силу санкции США против Ирана; кроме того, продолжилось снижение производства в Венесуэле. В июне ОПЕК и Россия договорились увеличить добычу нефти в соответствии с соглашением 2016 года. К третьему кварталу 2018 года рост производства, в основном в Саудовской Аравии и в Ливии, компенсировал спад добычи в Иране и Венесуэле. Тем не менее, трудно предсказать, на сколько еще снизится добыча в Венесуэле и Иране, что вызывает сомнения: сможет ли ОПЕК вместе с Россией компенсировать устойчивое сокращение добычи? Хрупкое равновесие между спросом и предложением и отсутствие доверия со стороны инвесторов к энергетическим запасам проявилось в декабре 2018 года, когда нефть марки Brent упала до 49долларов за баррель, восстановившись затем, однако, до уровня 66 долларов.

Ожидается, что основным источником глобального спроса в 2019 году станут страны, не входящие в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - международная экономическая организация развитых стран). Однако некоторые страны с формирующимся рынком сталкиваются с серьезным обесцениванием своих валют по отношению к доллару на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Обесценивание национальных валют в этих странах-импортерах нефти окажет негативное давление на спрос. Так, например, в Бразилии и Турции нефть в этом году уже достигла рекордных цен. С другой стороны, долгосрочные перспективы спроса на нефть остаются неопределенными на фоне обострения китайско-американской торговой войны, что может замедлить экономический рост в обеих странах и приведет к негативным последствиям на мировых рынках.

Макроэкономические факторы

Политические и экономические конфликты 2018 года затронули ряд развивающихся стран, включая Азербайджан. Повышение основных процентных ставок в США, рост цен на нефть и повышение курса доллара США прямо или косвенно повлияли на международную торговлю, что коснулось и экономических отношений Азербайджана с соседними странами. Увеличение и стабильность целевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ может привести к сокращению прямых иностранных инвестиций в промышленно развитые страны, что приведет к росту их внешнего долга и снижению курса их местной валюты в реальном выражении. Впоследствии резкий скачок цен на нефть на короткий период оказал положительное влияние на нефтедобывающие страны. Наконец, снижение курса российского рубля, турецкой лиры и иранского риала препятствует экспорту в эти страны, одновременно стимулируя импорт. Таким образом, это наносит ущерб торговле с указанным регионом: снижение курса казахстанского тенге и белорусского рубля можно привести в качестве примеров зависимости от торговли с Российской Федерацией.

Несмотря на то, что обесцененная валюта побуждает иностранных инвесторов вкладывать свои средства в регион, риски, связанные с "субботним синдромом" (ожидание внезапного ухудшения экономической ситуации), просто компенсируют преимущества более дешевых инвестиций. Сложные события, происходящие в мировой экономике и политике - такие, как грядущий Brexit, торговые войны и т.д., -являются потенциальными источниками экономических потрясений, которые должны приниматься во внимание правительствами и центральными банками индивидуально, чтобы заранее диверсифицировать риски.

График 1. Динамика ВВП (млн долл. США) и ВВП на душу населения в Азербайджане.

Источник: Государственный статистический комитет, 2019

Как показано на Графике 1, номинальный ВВП Азербайджана демонстрирует положительную динамику начиная с 2015 года, когда экономика после двух девальваций впала в рецессию. В 2018 году (включая сентябрь) он составил почти 34 млрд долларов. Позже он вырос еще на 0,6% в дополнение к заявленным 0,8%. Эта статистика, по сравнению с периодом с января по декабрь 2017 года, показала рост на 15,4% - 4,5 млрд долларов, в то время как реальный ВВП увеличился на 1,4%.

58% ВВП приходится на ненефтяной сектор (19,3 млрд долларов), против 51% в предыдущем году. ВВП на душу населения следовал аналогичной тенденции, увеличившись на 14,4%. Среднемесячная зарплата составила 318 долларов, а индекс потребительских цен вырос на 2,6%.

Общий объем импорта и экспорта за 2018 год составил 6,86 млрд долларов и 13,4 млрд долларов, соответственно. Экспорт и импорт Азербайджана выросли за год на 38% и 29,5%. 8,2% всего экспорта приходится на внешний нефтяной сектор.

Курс маната остается стабильным, и на ближайшее полугодие никаких серьезных изменений курса не прогнозируется, хотя валюты соседних стран теряют стоимость. Поскольку цены на нефть в последние месяцы были высокими, поток иностранных валют в страну увеличился, что способствовало поддержанию стабильности маната.

Рассмотрим теперь некоторые экономические показатели по Азербайджану. Внешний долг государства по состоянию на 1 июля 2018 года (и очень близкий к нему показатель декабря 2018) составил 9,6 млрд долларов. Соотношение долга к ВВП составило 21,9%.

Профицит государственного бюджета в размере 254,2 миллиона долларов обусловлен разницей доходов в 9,5 млрд долларов и расходов в 9,2 млрд долларов и составляет 0,75% ВВП. Однако за первые 9 месяцев прошлого года отмечался дефицит государственного бюджета в 434,5 млн долларов - это связано с профицитом бюджета ГНФАР за соответствующий период, который достиг 3,8 млрд долларов. Год назад этот показатель составлял 1,1 млрд долларов.

График 2. Профицит государственного бюджета Азербайджана (млн долл. США).

Источник: государственный статистический комитет, 2019

Доходы государственного бюджета

Доходы госбюджета в нынешнем году составят порядка 13,5 миллиарда долларов, исходя из средней цены нефти марки Brent 60 долларов за баррель.

Крупнейшим источником поступлений в государственный бюджет вновь станет Государственный нефтяной фонд Азербайджана, который в 2019 году планирует перечислить в бюджет 6,79 млрд долларов. При этом доля прямых нефтяных доходов в государственном бюджете составляет 50,4%. Когда мы добавляем косвенные доходы от нефтяного сектора, такие, как налогообложение нефтяных компаний, этот показатель достигает 59,8%, что является незначительным снижением по сравнению с 60,2% в 2018 году. Несмотря на это снижение, все еще нельзя отрицать, что государственный бюджет сильно зависит от нефтяных доходов.

График 3. Поступления в бюджет от ГНФАР (млн манатов).

Источник: Государственный статистический комитет, Министерство финансов.

График 4. Периодичность главных налоговых поступлений (млн манатов).

Источник: Государственный статистический комитет, Министерство финансов.

На Графике 4 приведены изменения налоговых поступлений в бюджет некоторых ненефтяных категорий. Как можно прокомментировать этот график?

• Налог на добавленную стоимость в 2019 году вырастет незначительно - на 1,8%.

• Доходы от акцизного налога увеличатся на 90 млн долларов, из которых большая часть поступит от Государственного таможенного комитета - за счет запланированного увеличения акцизов на алкоголь, сигареты и транспортные средства.

• Чтобы уменьшить размер теневой экономики, правительство предприняло шаги по снижению общей налоговой нагрузки на физических лиц, поощряя их легализовать свою деятельность. С 1 января 2019 года лица, работающие в ненефтяном и негосударственном секторах, будут освобождены от уплаты подоходного налога, если их доход ниже 8 000 манатов. Тем, чьи доходы превышают этот порог, необходимо будет уплатить подоходный налог в размере 14%. Таким образом, естественно, что доходы от налога на прибыль в следующем году сократятся на 26,4%.

• Наблюдается небольшой рост корпоративного налога - на 5,4%. Причинами увеличения являются рост ненефтяного сектора, истечение срока действия льгот, предоставляемых негосударственным организациям, работающим в ненефтяном секторе, и ограничение объема упрощенного налога новыми поправками к налоговому кодекс.

Расходы государственного бюджета

Расходы в госбюджете на 2019 год оцениваются в 14,59 млрд долларов, что на 7,3% больше аналогичного показателя предыдущего года. Доля государственных расходов на экономику в следующем году достигнет 30,2%; этот показатель достиг своего минимума в 25% в 2017 году, когда рассматривался потенциальный путь бюджетной консолидации. Учитывая выросшие цены на нефть, Азербайджан вновь обратился к экспансионистской фискальной политике, увеличив бюджетные расходы в целях стимулирования экономического роста. Низкий уровень инфляции, наблюдавшийся в течение 2018 года (в среднем 2,6%), безусловно, повышает способность правительства проводить такую ​​политику, не рискуя высокой инфляцией.

Вклад более высоких бюджетных расходов в валовой внутренний продукт, безусловно, является положительным фактором, однако такой рост не является устойчивым в долгосрочной перспективе по ряду причин. Во-первых, нельзя отрицать, что это делает экономику более уязвимой к колебаниям цен на нефть. Во-вторых, большая часть увеличенных расходов идет на инвестиции в основной капитал со стороны государства (иными словами, на строительство), из-за того, что: а) расходы на строительство имеют гораздо более короткий период окупаемости, чем остальные, и б) в отличие от образования, здравоохранения и социального обеспечения, строительные расходы не несут социальной значимости и могут быть легко сокращены в случае необходимости. Наконец, выделение большего объема ресурсов государственному сектору, особенно на строительство, подчеркивает возможную неэффективность расходов.

График 5.Расходы госбюджета (манаты).

Источник: Государственный статистический комитет, Министерство финансов.

На Графике 5 представлены различные категории расходов государственного бюджета, а также рост ВВП. Положительная корреляция между ростом ВВП и расходами на основной капитал очевидна. В течение многих лет строительство использовалось в качестве инструмента для искусственного ускорения экономического роста. Однако после падения цен на нефть к концу 2015 года расходы на строительство существенно снизились - до 46%. В отсутствии больших расходов на строительство в 2016 году экономика впала в рецессию и сократилась на 3,1%. Вышеупомянутые факторы (а также высокая цена на нефть наряду с низкой инфляцией) позволяют правительству еще раз увеличить эти расходы, что в результате ставит под угрозу экономический рост. Поскольку правительство продолжит свою текущую фискальную политику, очередной раунд падения цен на нефть может вызвать серьезные проблемы для экономики.

Бюджетные трансферты ГНФАР и государственный бюджет

По прогнозам, выручка ГНФАР в 2019 году составит 9,16 млрд долларов против 9,01 млрд в 2018 году (увеличение на 1,8%). Ожидается, что в 2019 году расходы снизятся до 6,68 млрд долларов, против 6,73 млрд долларов в 2018 году (снижение на 0,7%). Важно отметить, что, согласно прогнозному отчету правительства на 2019 год, расходная статья ГНФАР должна быть распределена в государственном бюджете. В 2018 году ГНФАР перечислил в государственный бюджет 6,45 млрд долларов, или 95,8% от общих расходов. В 2017 году доходы и расходы ГНФАР составили 7,14 млрд долларов и 6,48 млрд, соответственно. Из этих 6,48 млрд долларов в государственный бюджет было перечислено 3,59 млрд долларов, что составило около 55,4% от общих расходов. Еще 2,32 млрд долларов было направлено в Центральный банк для "сохранения макроэкономической стабильности".

В целом мы наблюдаем тенденцию все большего распределения расходов ГНФАР в пользу государственного бюджета. Аналогичным образом, трансферт в государственный бюджет с точки зрения совокупного годового накопления доходов ГНФАР увеличился с 50,25% в 2017 году до 71,62% в 2018 году и незначительно увеличится - до 72,94% - в 2019 году. ГНФАР сохранил профицит бюджета в 2017 году на уровне 0,66 млрд долларов, (9,24% от общей годовой выручки), в то время как в 2018 году этот показатель составил 2,27 млрд долларов (25,22% от общей годовой выручки). В 2019 г. профицит составит 4,214 (около 27% от общей годовой выручки). Это понятно, учитывая, что в 2017 году цена нефти марки Brent в среднем составляла около 54 долларов за баррель, тогда как в 2018 году она достигла 74 долларов.

Доходы государственного бюджета в 2018 году составили около 13,03 млрд долларов, а в 2019 году оцениваются в 13,48 млрд долларов. Это соответствует увеличению на 3,35% или, в годовом исчислении, 451,76 млн долларов. В 2018 году 7,85 млрд долларов, или 60,25% от общих доходов государственного бюджета, поступили от нефти, а оставшиеся 5,18 млрд долларов или 39,75% - от ненефтяного. В 2019 году 8,05 млрд долларов, или 59,8% от общих доходов государства, составят доходы от нефти, а 5,42 млрд долларов, 40,1%, составят ненефтяные доходы.

Итоги

Государственный и сводный бюджеты Азербайджанской Республики составляются в соответствии с требованиями Закона о бюджетной системе, который формирует экономическую, организационную и правовую основу для подготовки, утверждения, исполнения и контроля этих бюджетов. Это также создает правовую основу для привязки местных бюджетов и внебюджетных государственных средств к госбюджету. Как было указано, фискальная политика должна использоваться наряду с денежно-кредитной политикой, чтобы избежать экономических потрясений. Этот вид комбинированной, диверсифицированной политики применяется развитыми странами, а развивающиеся рынки получают выгоду от такого механизма.

Неопределенность во многих областях, особенно в нефтяном секторе, все еще высока и может нарушить прогнозный отчет, выдвинутый прежде. Рискованная политика США может отразиться на мировой экономике, что мы и наблюдаем в последние годы. Все эти факторы должны следует принимать во внимание. Пока же на 2019 год прогнозируется устойчивый рост 1,5%, если, конечно, не произойдут различного рода экономические и финансовые потрясения мирового масштаба.

Рустам Рустамов, эксперт по социально-экономическим аспектам, аналитик