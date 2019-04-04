После выдачи министерством сельского хозяйства субсидий азербайджанским пчеловодам, наблюдается значительный рост в производстве меда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По словам главы ассоциации, наблюдается увеличение числа пасек среди пчеловодов-любителей. На текущий год запланировано увеличение производства до 5000 тонн меда, что на 66,7 процента больше показателя прошлого года. В прошлом году было произведено 3000 тонн меда.

Хасратов отметил, что ведутся переговоры с различными странами для изучения зарубежного рынка. Ассоциация больше нацелена на такие арабские страны как ОАЭ, в частности Дубай, и Кувейт. В 2018 году в Японию было экспортировано восемь тонн меда. С целью расширения экспорта ведутся переговоры с несколькими японскими компаниями.

В целях повышения объема производства и качества продукции, Ассоциация проводит различные семинары и тренинги во всех районах Азербайджана, задействованных в сфере пчеловодства. Ожидается проведение международной конференции, на которую будут приглашены специалисты ведущих стран этой отрасли. Созданные в социальной сети Facebook группы Ассоциации пчеловодов позволили улучшить и укрепить деловые отношения как с местными, так и с зарубежными специалистами. Если в 2017-2018 годах в Азербайджане около 300 тысяч семей были заняты в пчеловодстве, то в этом году их число уже составило свыше 500 тысяч.

Глава Ассоциации отметил, что основной целью является снижение зависимости рынка от зарубежных конкурентов (Грузия, Украина, Россия, Турция, Иран) путем увеличения местного производства. Вследствие этого, ожидается снижение цен, что повысит конкурентоспособность азербайджанских пчеловодов на рынке внутри страны и в странах-импортерах .