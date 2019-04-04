Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит с визитом Азербайджан летом, будут проведены встречи с руководством страны, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку, передает Day.Az.



"Делегация проведет с официальным Баку обмен мнениями по ряду вопросов", - сообщил собеседник агентства, уточнивший также, что даты визита будут оглашены в ближайшие недели.



Офис МВФ открылся в Баку в 1992 году. Азербайджан не обращался к МВФ в связи с финансами начиная с 2005 года, сейчас Баку и фонд сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.