Готовится визит МВФ в Азербайджан
4 апреля 2019 08:41 159
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит с визитом Азербайджан летом, будут проведены встречи с руководством страны, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку, передает Day.Az.
"Делегация проведет с официальным Баку обмен мнениями по ряду вопросов", - сообщил собеседник агентства, уточнивший также, что даты визита будут оглашены в ближайшие недели.
Офис МВФ открылся в Баку в 1992 году. Азербайджан не обращался к МВФ в связи с финансами начиная с 2005 года, сейчас Баку и фонд сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.
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