В Иллинойсском технологическом институте в Чикаго при организации Центрально-Азиатского центра исследований производительности (CARPC) и поддержке Иллинойсской торговой палаты состоялась традиционная XV конференция "Шелковый путь". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в посольстве Азербайджана в США.

В мероприятии, помимо представителей посольства, участвовали дипломаты Казахстана, Турции, Китая и Индонезии в США, представители местных деловых и академических кругов, торговых объединений, представляющих страны региона.

Открывая мероприятие, председатель CARPC профессор Гарри Лепинске отметил, что идея проведения конференции "Шелковый путь" посетила его 19 лет назад, когда он находился в прекрасном уголке Азербайджана - Нахчыване. По его словам, целью конференции является повышение осведомленности о странах, расположенных вдоль исторического "Шелкового пути", и информирование общественности и деловых кругов США об экономическом развитии и региональных инициативах, а также о торговых и инвестиционных возможностях этих стран.

Выступивший на мероприятии с обширной презентацией советник посольства Азербайджана в США Орхан Зейналов рассказал о проводимых в стране экономических реформах и благоприятной бизнес-среде, созданной для иностранных инвесторов. Он отметил, что для компаний США существуют прекрасные возможности для сотрудничества и инвестиций в ненефтяном секторе Азербайджана, а также в сферах сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий.

На приеме, организованном в рамках конференции, музыканты исполнили азербайджанские мелодии.