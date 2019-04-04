Реформы, проводимые в Азербайджане, позволили стабилизировать экономику, сократить уровень инфляции, увеличить валютные резервы.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку заместитель директора Агентства по управлению государственным долгом министерства финансов Азербайджана Азер Мурсагулов.



Замдиректора особо отметил реформы, проводимые в финансовом секторе.

"Среди них основное место занимают новые фискальные правила и стратегия управления государственным долгом", - сказал Мурсагулов.



По словам замдиректора, лимит использования нефтяных доходов будет рассчитываться ежегодно в соответствии с правилами.



Как отметил Мурсагулов, стратегия управления государственным долгом была утверждена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в августе прошлого года и нацелена на улучшение макроэкономической ситуации в стране.