В Азербайджане будет требоваться проведение оценки влияния на окружающую среду животноводческих и птицеводческих предприятий, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим предлагаются поправки в закон "О сельскохозяйственной кооперации".

В соответствии с поправками, должно оцениваться влияние на окружающую среду проектов кооперативов, животноводческих и птицеводческих предприятий, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции, агропарков, а также проектов по рыбоводческой хозяйственной деятельности (в т.ч. аквакультура).

По проекту, если по показателям оценки эти объекты соответствуют экологическим требованиям, то подготовка документа об оценке влияния на окружающую среду с целью реконструкции или замены сооружений и оборудования на этих объектах не требуется.

Оценка влияния на окружающую среду коснется и деятельности, осуществленной до вступления в силу этого закона.